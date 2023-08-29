Дни Башкирии в Санкт-Петербурге обошлись в 25,4 млн рублей

Башкирская государственная филармония заплатила более 25,4 млн руб. за проведение дней Башкирии в Санкт-Петербурге, следует из материалов портала госзакупок.

Учреждение заключило без проведения конкурса 14 контрактов, связанных с организацией мероприятия. В настоящее время они находятся на этапе исполнения.

Самый дорогой договор касался участия в Днях Башкирии приглашенного коллектива, название которого не раскрывается. Стоимость услуг артистов составила 8,8 млн руб.

За выступление на концерте в Санкт-Петербурге коллектива Национального симфонического оркестра Башкирии филармония заплатит почти 5,28 млн руб. Участие в мероприятии оперного певца Ильдара Абразакова обошлось учреждению в 5 млн руб. Выступление коллектива государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова — в 2,1 млн руб. За участие в мероприятии коллектива этно-шоу проекта Zainetdin филармония заплатит 250 тыс. руб.

На проезд сотрудников в Санкт-Петербург филармония потратила почти 3,3 млн руб. Кроме того, в 340 тыс. руб. была оценена услуга по организации и проведению Дней Башкирии в Санкт-Петербурге. За создание аудио- и видеоконтента для мероприятия учреждение заплатит 200 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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