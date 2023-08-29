В Уфе после ремонта откроют участок улицы Колгуевской

31 августа после ремонта откроют участок улицы Колгуевской в Уфе, закрытый в мае из-за продолжения строительства водовода, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативной совещании в мэрии. Как пояснил начальник управления капстроительства Игорь Чернов, на сегодняшний день завершена укладка дорожного полотна на площади 4,1 тыс. кв. м. Завтра планируется, в частности, монтаж семи опор освещения на объекте.

На строительство водовода было выделено 6,8 млрд руб. Новый объект обеспечит водой районы застройки от микрорайона Демы до Затона – около 4 млн кв. м. нового жилья. Контракт получило нефтекамское ООО «Нефтегазстрой». Работы должны были идти круглосуточно.

Венера Хисамова

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