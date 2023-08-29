Застройщик «Третий трест» получит без торгов участок в центре Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил выделить специализированному застройщику «АСИ-8» (входит в ГК «Третий трест») в аренду без торгов участок в центре Уфы, сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Площадь участка кадастровой стоимостью 70,8 млн руб. составляет 31,5 тыс. кв. м, он находится на пересечении улиц Революционной и Маркса. Его разрешенное использование — многоэтажная жилая застройка. В настоящее время там находятся гаражи, хозяйственные постройки, следственный изолятор-1, военный следственный отдел СК РФ по Уфимскому гарнизону.

Взамен «АСИ-8» обязался завершить строительство проблемных объектов (литер 8 и литер 17) АО «Строительная компания Трест №21» в квартале улиц Октябрьской революции, Новомостовой, Пушкина, проспекта Юлаева. Там компания начинала возводить многоэтажный жилой дом высотой в 10 этажей. Кроме того, инвестор должен передать в собственность республики для детей-сирот жилье в Демском районе рядом с микрорайоном «Яркий».

В 2018 году «Строительная компания Трест №21» была признана банкротом. На рассмотрении арбитражного суда Башкирии находится заявление конкурсного управляющего компании Игоря Юзе о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего владельца Раиса Саубанова и директора компании-должника Фирдауса Кильмухаметова на 679 млн руб.

ООО специализированный застройщик «АСИ-8» зарегистрировано в Уфе в 2018 году. Принадлежит ООО «Третий трест-инвест» (совладельцами являются Алексей и Владимир Борманы).

Влада Шипилова

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