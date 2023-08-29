Бастрыкин запросил доклад о нерасселении аварийного барака в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Двухэтажный барак был построен в 1990 году для временного проживания. В течение нескольких лет его жильцов должны были расселить в благоустроенное жилье. Но семьи с детьми и пенсионеры до сих пор проживают в ветхом здании. Дом признан аварийным и подлежащим расселению до 2033 года. У фанерного строения разрушаются и деформируются полы и стены, из-за чего существует угроза его обрушения. Жильцы неоднократно обращались в профильные структуры, но не получили результата.

ГСУ по Крыму и Севастополю была организована процессуальная проверка. Теперь глава СКР поручил руководителю ведомства Владимиру Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах, принятых для восстановления жилищных прав граждан.

Татьяна Ручкина

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