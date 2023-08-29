В Петербурге прекратился выпуск альманаха «Русский Меценат»

Петербургский альманах «Русский Меценат» прекратил свое существование, сообщил Zaks.ru со ссылкой на соцсети его главного редактора Аркадия Соснова.

По словам журналиста, причиной закрытия стал конфликт с Роскомнадзором. Детали разногласий с РКН господин Соснов раскрывать не стал.

Сайт издания продолжает работать. На нем опубликованы все 33 выпуска альманаха, вышедшие за время его издания. После выпуска последнего номера в апреле 2021 года издание альманаха было приостановлено по согласованию с Роскомнадзором в связи с пандемией COVID-19.

Альманах социального партнерства «Русский Меценат» начал издаваться в Петербурге в 2008 году. Периодичность издания — раз в квартал. Издатель —Санкт-Петербургская общественная организация «Журналистский центр международного сотрудничества». Тираж 96-страничного «Русского Мецената» — от 2 до 7 тысяч экземпляров, он доставлялся путем именной почтовой рассылки руководителям российских органов власти, компаний, учреждений культуры и социальной сферы и благотворительных фондов.

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