Мэрия Уфы намерена пересчитать размер арендных ставок за землю

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы ищет исполнителя для проведения расчетов и финансово - экономического обоснования ставок арендной платы за землю. На эти работы планируется выделить до 3 млн руб.

До середины декабря текущего года исполнитель должен проанализировать действующие величины коэффициентов дифференциации средней ставки арендной платы по территориально-экономическим зонам, арендные ставки за земли в муниципальной собственности и госсобственность на которые не разграничена, а также рассчитать новые на основе кадастровой стоимости участков. Также необходимо сравнить разрабатываемые и действующие величины ставок арендной платы, проанализировать их влияние на доходную часть бюджета.

Влада Шипилова

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