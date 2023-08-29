В Год педагога в Анапе на доске почета разместят только фотографии учителей

В Анапе в год педагога и наставника на городской доске почета разместят исключительно фотографии учителей. Такое решение приняли власти муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации города.

К 1 сентября в Анапе завершили капремонт школ в Виноградном, Рассвете и Супсехе. В 2024 году планируется начать работы в школах в Гостагаевской, Юровке, Варваровке и Уташе. Кроме того, в городе открывают новые объекты образования.

«Строить и проектировать новые школы, детсады, объекты допобразования для нас одна из важнейших задач. В прошлом году мы открыли три школы более чем на 3 тыс. мест, сейчас готовим к открытию детсад почти на 300 мест в Анапской»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

На разной стадии проектирования сейчас находится около 10 образовательных объектов. Василий Швец подчеркнул, что вопрос нехватки мест планируется решать последовательно.

Об этом он сообщил на традиционной августовской педконференции, которая прошла в городском театре. На ней нагрудным знаком «Почетный наставник» наградили заведующую детсадом «Колокольчик» Заринэ Баштовенко. Кроме того, почетные грамоты и благодарности мэра и председателя Совета вручили учителям, подготовившим 100-балльников по ЕГЭ, руководителям учебных заведений, отмечающим в этом году юбилеи, а также молодым учителям, которые с этого года начинают свою карьеру в Анапе.

Ранее глава Анапы Василий Швец и председатель горсовета Леонид Красноруцкий проконтролировали ход капитального ремонта средней общеобразовательной школы №11 в поселке Супсех. Как отметили в пресс-службе администрации курорта, ремонт этой школы на особом контроле, с подрядчиком ведется постоянная работа, чтобы не допустить срыва сроков.

Татьяна Ручкина

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