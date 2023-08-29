Бывшая «дочка» Сбера в Казахстане возобновила работу с Mastercard после снятия санкций

Казахстанский Bereke Bank (прежнее название — Тексакабанк, бывшая дочка Сбербанка) сообщил о возобновлении работы с международной платежной системой Mastercard. Это произошло спустя пять месяцев после того, как Минфин США снял ограничения с банка.

В Bereke Bank заявили, что полноценная работа с Mastercard была восстановлена за три месяца. Как отметил гендиректор Mastercard в Центральной Азии Рафал Трэпка, Bereke Bank «в кратчайшие сроки провел необходимые действия для старта выпуска под новым брендом карт Mastercard». Председатель правления банка Андрей Тимченко заверил, что организация «держит курс на полное восстановление операционной деятельности».

Bereke Bank был выкуплен у Сбербанка местным холдингом «Байтерек» в сентябре 2022 года. Новый владелец кредитной организации запросил в Минфин США о снятии санкций, объяснив это тем, что она уже не контролируется российским банком.

Лаура Кеффер