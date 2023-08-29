FT: разногласия стран по поводу бюджета ЕС угрожают финансовой поддержке Украины

Разногласия стран—членов ЕС по вопросу увеличения бюджета союза в связи с растущими расходами Брюсселя угрожают финансовой поддержке Украины. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

По информации издания, разногласия среди государств—членов Евросоюза были вызваны тем, что запросы Брюсселя о дополнительном финансировании в размере €66 млрд, идут параллельно с согласованием четырехлетней поддержки Украины стоимостью €20 млрд. FT пишет, что эти обсуждения являются «важным испытанием» решимости западных стран поддерживать Украину, поскольку в Европе и США отмечают ограниченные успехи украинского контрнаступления.

Сопротивление предложению Брюсселя об увеличении бюджета Евросоюза в основном оказывают представители Германии и Нидерландов. По словам собеседников FT, они настаивают, что «бремя затягивания поясов», касающееся национальных бюджетов из-за повышения процентных ставок и требований к заработной плате, должен взять на себя и сам Брюссель.

Четырехлетний план Евросоюза по военной поддержке Украины на сумму €20 млрд предполагает поставки стране оружия и подготовку военных. Вероятнее всего, отмечает FT, финансирование будет осуществляться через Европейский фонд мира. Средства из этого фонда, как сообщалось ранее, будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупку оружия и запчастей для военной техники, а также на подготовку украинских военнослужащих.

Согласно плану Брюсселя, €19 млрд из €66 млрд должны пойти на покрытие «неожиданно высоких» процентных расходов по совместным займам ЕС. Еще около €2 млрд — на увеличение административных расходов, в том числе повышение зарплат чиновников. €15 млрд предполагается направить на проекты, связанные с ростом миграции и финансированием не входящих в Евросоюз стран, а также €10 млрд — на такие инициативы союза, как новый инновационный фонд.

В декабре 2022 году Совет ЕС согласовал выделение в 2023 году Украине макрофинансовой помощи на €18 млрд. В рамках программы Киеву ежемесячно направляют по €1,5 млрд. Как поясняли в ЕК, средства предоставляются в виде льготных кредитов, на погашение которых украинские власти получат 35 лет начиная с 2033 года.

В конце июля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пообещал вынести на обсуждение глав МИД ЕС план расширения ресурсов Европейского фонда мира, чтобы увеличить поставки оружия Украине.