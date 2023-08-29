Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов подал в отставку

Глава Каменского городского округа (Свердловская область) Сергей Белоусов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Об этом со ссылкой на источник сообщает ЕАН. По данным издания, отставка мэра будет принята на ближайшем заседании. После этого господин Белоусов якобы вернется в сельскохозяйственный бизнес, которым он занимался до 2012 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте Фото: Сергей Белоусов / ВКонтакте

Исполнять обязанности главы городского округа будет заместитель господина Белоусова Алексей Кошкаров. Сейчас он исполняет обязанности главы по статусу из-за отпуска действующего главы района.

В разговоре с «Ъ-Урал» главный специалист администрации Каменского района Кристина Завалий подтвердила, что господин Белоусов находится в отпуске, а и.о. главы округа назначен Алексей Кошкаров. Однако она опровергла, что Сергей Белоусов подал заявление об уходе с должности.

Напомним, 2 июня сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски в доме и на работе главы Каменского района. По данным источников «Ъ», оперативные мероприятия прошли в связи с взятками в размере 4 млн руб.

Ранее дума Талицы (Свердловская область) приняла отставку экс-мэра Александра Толкачева, который покинул пост мэра по собственному желанию. По словам господина Толкачева, ему предложили должность в Федеральном агентстве по делам национальностей в Ростове-на-Дону.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте