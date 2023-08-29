В Сочи семьям участников СВО выплатили 43,7 млн рублей

В Сочи семьям участников спецоперации, в том числе детям, выплатили более 43,7 млн руб. Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе для них продолжают действовать 11 мер поддержки.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский напомнил, что за каждой семьей участников СВО закреплен курирующий сотрудник администрации города. Помимо финансовой помощи семьям помогают в вопросах здравоохранения, предоставления санаторно-курортного лечения и юридических консультаций. За летний период 50 детей участников СВО отдохнули в детских оздоровительных лагерях.

В Сочи также оказывают гуманитарную помощь фронту и жителям новых регионов РФ. С начала года в воинские части, центры подготовки и пункты временной дислокации город направил более 250 тонн гуманитарных грузов, технику и спецоборудование.

Восстанавливать поврежденные и разрушенные соцобъекты в новых российских территориях помогают 430 сочинских строителей и 35 единиц спецтехники. В Мариуполе работа идет на 54 разрушенных объектах. Шесть из них уже передали городу, в сентябре сдадут еще пять.

Татьяна Ручкина

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