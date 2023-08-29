Тамбовская область планирует закупить в Белоруссии 30 коммунальных машин

В 2023-2024 годах власти Тамбовской области намерены приобрести для городского хозяйства Тамбова более 30 единиц дорожной и коммунальной техники белорусского производства. Об этом сообщили в облправительстве по итогам визита главы региона Максима Егорова на тракторный и автомобильный заводы в Минске в поездки в Беларусь делегации тамбовских чиновников и бизнесменов.

Кроме того аграрии региона до конца 2023 года планируют закупить 80 тракторов МТЗ белорусского производства, а также кормозаготовительную технику и кормораздатчики. Пока поставлено 42 трактора. В облправительстве добавили, что представители региона также провели с представителями минского автозавода «переговоры по поставкам техники для городских пассажирских перевозок». Суммы и другие параметры возможных сделок не раскрываются.

«Тамбовская область заинтересована в поставках грузовой, пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной техники белорусского производства. Мы планируем приобрести более 30 единиц дорожных машин, самосвалов, транспорта для уборки дорог. С руководством ведущих белорусских предприятий обсудили возможность поставок специализированной техники для аэропорта "Тамбов"»,— сообщил Максим Егоров.

Также в рамках визита господина Егорова в соседнее государство представители тамбовского Мичуринска подписали соглашение «об установлении дружественных отношений» с белорусским городом Горки Могилевской области.

Оно, в частности, предполагает «обмен опытом ведения городского хозяйства и организации местного самоуправления», сообщили в пресс-службе облправительства

Аналогичное соглашение подписали мэрия Тамбова и администрация Ленинского района Минска.

«Соглашения дают возможность для дальнейшего развития деловых и дружественных связей. Они затрагивают различные аспекты деятельности и будут полезны для каждой стороны. По результатам визита мы намерены вывести отношения между нашим регионом и братским союзным государством на качественно новый уровень»,— сказал господин Егоров.

В облправительстве сообщили, что Белоруссия является «одним из основных» внешнеторговых партнеров региона. В 2022 году экспортные поставки из Тамбовщины в Республику Беларусь составили около $90 млн, увеличившись на 65% к показателю 2021-го. Импорт товаров в Тамбовскую область удвоился, но абсолютное значение показателя не раскрывается.

Сергей Калашников

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