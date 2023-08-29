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На содержание дорог в центре Уфы уйдет до 10 млн рублей

Администрация Ленинского района Уфы ищет подрядчика для содержания автомобильных дорог, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 9,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 сентября. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, победитель аукциона должен в течение месяца со дня заключения контракта подметать дороги, промывать их, также обслуживать тротуары и остановки, очищать урны, при необходимости их отремонтировать и покрасить.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», на содержание дорог в Орджоникидзевском, Советском и Демском районах уйдет до 32 млн руб. Итоги аукционов подведут 30 августа. Работы также профинансирует городской бюджет.

Венера Хисамова

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