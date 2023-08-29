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Коммерсантъ FM
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Казахстан работает над запуском фонда помощи жертвам ядерных испытаний

Казахстан вместе с партнерами по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) работает над созданием Международного трастового фонда поддержки жертв ядерных испытаний, сообщили РБК в МИД республики. Эту инициативу Казахстан и островное тихоокеанское государство Кирибати озвучили на первой конференции ДЗЯО в июне 2022 года. Ее цель — финансирование проектов по оказанию помощи жертвам ядерных испытаний и восстановлению окружающей среды.

В министерстве сказали, что сейчас эта идея «находится в стадии активной реализации». В частности, регулярно проводятся консультации с другими странами ДЗЯО в Нью-Йорке. Ожидается, что ко второй конференции, которая запланирована на ноябрь-декабрь, появится документ, где пропишут механизм работы фонда. В его создании должно принять участие 68 стран, которые ратифицировали договор. Как конкретно будет устроена работа фонда, не уточняется.

В казахстанском МИДе добавили, что хотели бы запустить фонд в ближайшие два года — к председательству Казахстана на третьей конференции в 2025 году. При этом ведомство признало, «что это сложный переговорный процесс». В МИДе добавили, что на казахстанской земле было проведено более 450 ядерных взрывов (включая атмосферные, наземные и подземные) и в результате, по разным оценкам, от последствий испытаний пострадали 1,5 млн человек и была заражена территория площадью 304 тыс. кв. км.

ДЗЯО был открыт к подписанию решением Генассамблеи ООН в 2017 году. Согласно ему, ядерные страны должны «незамедлительно вывести» свои ядерные арсеналы «из состояния оперативной готовности» и «уничтожить их как можно скорее». На сегодняшний день документ подписало 92 государства, полноценно участвует 68. Ядерные державы, включая Россию, первую конференцию проигнорировали, назвав контрпродуктивной.

Лаура Кеффер

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