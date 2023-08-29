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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала жителя Калужской области, собиравшегося вступить в «Азов»

ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

ФСБ задержала жителя Калужской области, который, как утверждает спецслужба, готовил теракт и собирался выехать на Украину, чтобы вступить в батальон «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, заявление приводят информагентства.

По данным спецслужбы, он готовил теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги.

Согласно сообщению ЦОС ФСБ, в оборудованном задержанным тайнике были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. А в принадлежащих ему средствах связи находились инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с украинским координатором.

Следственным отделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Мужчине уже предъявили обвинение.

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