Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Краснокамской гордумы привлечен к административной ответственности

Прокуратура города Краснокамска привлекла к административной ответственности находящегося в состоянии банкротства депутата местной гордумы Юрия Ильюшенко. Из решения арбитражного суда следует, что господин Ильюшенко привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.

Решение суда связано с тем, что в ходе процедуры своего банкротства депутат не передал финансовому управляющему Сергею Пьянкову документы и имущество.

В июне 2020 года краевой арбитражный суд признал Юрия Ильюшенко несостоятельным. Господин Ильюшенко задолжал ООО «Стройинвест» 37,2 тыс. руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...