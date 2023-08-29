Депутат Краснокамской гордумы привлечен к административной ответственности

Прокуратура города Краснокамска привлекла к административной ответственности находящегося в состоянии банкротства депутата местной гордумы Юрия Ильюшенко. Из решения арбитражного суда следует, что господин Ильюшенко привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.

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Решение суда связано с тем, что в ходе процедуры своего банкротства депутат не передал финансовому управляющему Сергею Пьянкову документы и имущество.

В июне 2020 года краевой арбитражный суд признал Юрия Ильюшенко несостоятельным. Господин Ильюшенко задолжал ООО «Стройинвест» 37,2 тыс. руб.