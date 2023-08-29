«Башнефть» повысила цены на премиальный бензин

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») одиннадцатый раз за лето повысила цены на топливо. Тарифы пересмотрены на фирменные продукты компании — ATUM-92 и ATUM-95. С 29 августа литра бензина этих марок подорожал на 30 коп. — до 49,9 руб. и 52,95 руб. соответственно. Стоимость АИ-92, АИ-95 и АИ-100 осталась прежней.

В предыдущий раз компания пересматривала тарифы 24 августа, тогда произошло повышение цен на все марки топлива. Изменение составило от 10 до 50 коп.

С 1 июня литр АИ-100 стал дороже на 3,7 руб., ATUM-95 — на 2,8 руб., АИ-92 — на 2,25 руб., ATUM-92 — на 2,65 руб., дизтопливо — на 1 руб.

Наталья Балыкова

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