Полиция в Уфе изъяла 30 кг наркотиков и перекрыла канал их распространения

Полицейские в Уфе перекрыли канал распространения наркотиков, изъято более 30 кг запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержан подозреваемый в подготовке к сбыту наркотиков (ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ). Фигурант уголовного дела заключен под стражу, расследование продолжается.

Подозреваемый был задержан на проспекте Юлаева, в его автомобиле обнаружили почти 150 г амфетамина. По предварительным данным следствия, с февраля 2022 года местный житель занимался сбытом на территории республики наркотических средств растительного происхождения и синтетических наркотиков. Он забирал наркотики из тайников в лесополосе вдоль федеральной трассы, а затем фасовал их на мелкооптовые партии.

В доме у подозреваемого и на придомовой территории обнаружены более 8 кг экстази, около 15 кг гашиша, 3 кг мефедрона и емкость с коноплей, сообщила Ирина Волк. Также оперативники изъяли почти 200 г мефедрона, около 50 г кокаина и около 3 кг гашиша в тайниках на территории нескольких районов республики.

Наталья Балыкова

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