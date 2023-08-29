РБК: из-за борьбы с дронами изменились принципы работы малой авиации

Аэродромы Московского региона начали предоставлять планы полетов правоохранительным органам, потому что местные жители часто принимают воздушные суда малой авиации за украинские БПЛА и сообщают экстренным службам. Об этом рассказали РБК представители нескольких областных аэродромов.

О жалобах жителей сообщили в руководстве аэродромов Щекино, Волосово, Нудоль и аэроклуба «Паралет». После жалобы полиция начинает проверку и запрашивает у аэродромов, какие суда в это время находились в воздухе. «Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели (самолеты.— "Ъ")... В последнее время уже напрямую звонят мне»,— пояснил Виктор Лобковский, директор компании «Вектор Авиа» (оператора аэродрома Нудоль). Он добавил, что теперь заранее сообщает о вылетах в местное отделение Единой дежурной диспетчерской службы.

Директор аэродрома Щекино Сергей Рябчинский рассказал, что его опрашивали сотрудники полиции и ФСБ — показывали снятые гражданами видео и просили опознать самолет. Начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Козьмин заявил, что его руководство провело совещание с представителями МВД и ФСБ, после которого аэроклуб решил предоставлять данные о своих полетах на регулярной основе. Кроме того, аэродрому Паралет «чуть урезали» зону полетов — по словам господина Козьмина, «много тратится ресурса ПВО, когда они отслеживают воздушное пространство». Аэродром Волосово также предупреждает полицию о полетах.

На аэродромах Новинки и Северка сказали, что изменений в их работе не произошло. В альянсе «Аэрохимфлот» заверили, что осложнений, вызванных «массовым психозом вокруг беспилотников», у членов объединения не возникло.

Москва практически регулярно подвергается атакам беспилотников. 18 августа при атаке БПЛА на «Экспоцентр» впервые были ограничены полеты во всех аэропортах города. Как выяснил «Ъ», 22 августа против беспилотника в столице впервые применили антидроновое ружье.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский дрон сбили из ружья».

Лаура Кеффер