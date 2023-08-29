Соглашение с питерским «Зенитом» подписали власти Удмуртии для подготовки спортсменов

Власти Удмуртии подписали соглашение с гендиректором футбольного клуба «Зенит» Александром Медведевым и директором спортивной школы «Зенит-Ижевск» Антоном Самойловым. Документ обеспечит стажировки региональных тренеров в футбольной Академии и обучение в Центре повышения квалификации в Санкт-Петербурге, а специалисты учреждения будут командироваться в Ижевск для консультаций и участии в подготовке ребят к турнирам. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, благодаря соглашению спортсмены из Удмуртии будут находиться под наблюдением у наставников, играя в юношеской и любительской футбольных лигах ПФО. Они также смогут участвовать в турнирах и сборах, организованных Академией ФК «Зенит». Первый специалист аналитического отдела «Зенит» из Санкт-Петербурга приедет в Удмуртию в сентябре.

Как отметил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин, союз даст новый импульс для развития спорта в Удмуртии, в том числе за счет применения инновационных технологий.

«Всегда приятно видеть, как ведется работа в области развития детско-юношеского футбола в регионе, поэтому мы приняли решение подписать официальный документ. Пожалуй, со школой «Зенит-Ижевск» нас объединяет не только название, но и стремление всегда быть первыми»,— отметил господин Медведев.

Напомним, министр спорта региона анонсировал заключение соглашения в интервью «Ъ-Удмуртия» в июле. Ожидалось, что данная мера даст возможность выстроить качественное звено в части подготовки и развития юношеского спорта.

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