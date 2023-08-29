Жителя Сочи изрезали битым стеклом в районе набережной в Адлерском районе. Как сообщает пресс-служба УВД по городу, полиция задержала подозреваемого, им оказался житель Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УВД по Сочи Фото: УВД по Сочи

О лежащем в районе набережной мужчине в крови на улице Просвещения сообщили в полицию. Сотрудники ведомства установили, что 31-летний местный житель поссорился с неизвестным, который изрезал его битым стеклом в области шеи. Сочинца госпитализировали в медучреждение.

По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний житель Анапы. Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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