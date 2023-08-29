С улиц Петербурга за неделю вывезено более 1 тыс. кубометров мусора

За минувшую неделю подведомственные комитету по благоустройству Петербурга дорожные предприятия потратили на мытье городских дорог более 37,5 тыс. кубометров воды. За этот период отмыто от пыли и незаконной рекламы 500 остановок общественного транспорта, сообщили в пресс-службе комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В комблаге также уточнили, что на некоторых участках в городе пришлось применять чистящие средства. За 7 дней израсходовано более 10 тыс. литров специального шампуня. На полигон вывезено более 1170 куб. метров мусора и 1100 тонн смета с автомобильных дорог, от грязи и опавших листьев за неделю прочищено более 5,5 тыс. патрубков и решеток дождеприемников.

Накануне, 28 августа, магистрали и площади Петербурга чистили 415 единиц техники и 730 работников ручного труда. Уборкой зеленых территорий были заняты около 1 тыс. специалистов и 276 машин садово-парковых предприятий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в преддверии зимнего сезона Смольный определился с поставщиками 65 тыс. тонн соли для обработки городских улиц за 443 млн рублей.

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