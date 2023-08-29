За выходные в Петербурге и Ленобласти поймали более 250 нетрезвых водителей

В ходе очередного масштабного рейда за минувшие выходные сотрудники ДПС выявили на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 250 нетрезвых водителей. Такую статистику привели в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

К административной ответственности привлечены 244 человека (из них 92 отказались проходить медицинское освидетельствование) — им грозит внушительный штраф и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, напомнили в полиции.

Еще 23 водителя ожидает более суровое наказание, поскольку они оказались задержаны за пьяное вождение повторно. В отношении злостных нарушителей возбуждены уголовные дела, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по июль 2023 года сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу взыскали с водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, около 27 млн рублей.

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