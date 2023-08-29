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Монтаж металлических конструкций начался на мосту через реку Малая Вотка в Удмуртии

В Удмуртии начали монтажные работы на мосту через реку Малая Вотка на дороге, соединяющей Воткинск и Чайковский. Как рассказал во «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев, накануне строителям доставили последнюю партию металлических элементов, необходимых для завершения работа.

Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Отмечается, что конструкция изготавливалась на заводе «Курганстальмост». Пролет моста полностью металлический, а его общая масса составит 168 т.

Следующим этапом на объекте соберут и смонтируют пролетного строение, что займет порядка месяца. После этого начнутся работы по устройству самой проезжей части.

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