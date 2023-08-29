Бывшую товарную контору Варшавского вокзала приспособят под офисы

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга подготовил акт историко–культурной экспертизы проекта реконструкции здания бывшей товарной конторы Варшавского вокзала, расположенного на Малой Митрофаньевской улице, ж/д участок, литер. Л.

Как сообщает «Деловой Петербург», проект приспособления здания к современному использованию был разработан в 2022 году ООО «Адамант-проект», а архитектурные решения выполнило ООО «Архитектурное бюро "Традиция"». Холдинг «Адамант» намерен разместить там офисные помещения в формате открытых пространств.

Контора Варшавского вокзала, предположительно, была построена в 1870–1880-х годах по проекту архитектора Петра Сальмоновича. С 2013 года здание охраняется как памятник архитектуры регионального значения (оно было включено в этот перечень одновременно с южным пакгаузом и сараем для императорских поездов). Общая площадь конторы в сегодняшнем виде составляет около 1 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что совладелец холдинга «Адамант» и основатель автодилера «РРТ» собираются построить эко-курорт в Ленобласти.

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