Турист из Петербурга погиб на Авачинском вулкане на Камчатке

На Авачинском вулкане на Камчатке спасатели завершили операцию по поиску 22-летнего туриста из Санкт-Петербурга, который пропал при восхождении на сопку. Утром 29 августа сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» обнаружили погибшего туриста на высоте 2400 метров. В настоящее время рассматривается вопрос и применении авиации для транспортировки тела, сообщили в региональном управлении МЧС.

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Как пояснили в ведомстве, информация о пропаже мужчины на Авачинском вулкане поступила вечером 27 августа. По словам заявительницы, она совершала восхождение на вулкан с молодым человеком, однако в какой-то момент они разделились. Напарница ждала его на месте в течение нескольких часов, а затем вызвала спасателей.

Пропавшего туриста искали с помощью беспилотников и вертолета. Поздно вечером того же дня, когда полностью стемнело, работы были завершены. Однако с самого раннего утра поиски продолжились — поисково-спасательный отряд выдвинулся на вершину вулкана около четырех часов утра.

«Работы осложнялись плохой погодой. На высоте около 2000 метров спасатели и альпинисты попали в облако с осадками. Сначала шел дождь, затем снег. Когда мы были на высоте примерно 2500 метров, уже на конусе вулкана, по радиосвязи пришло сообщение о том, что первая группа нашла погибшего. К этому моменту конус был практически полностью в снегу»,— рассказали в региональном МЧС.

По данным 78.ru, 22-летний Максим Ч. собирался покорить Авачу, однако в одиночку на такое путешествие не решался и нашел себе в соцсетях 44-летнюю напарницу Елену. Они договорились встретиться на полуострове и уже оттуда вместе начать восхождение. При подъеме у них не было никаких ссор и конфликтов, просто в один из моментов женщина не уследила за напарником, он сорвался с сопки и разбился насмерть.

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