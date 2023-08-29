Филиал Центра подготовки космонавтов на Восточном откроют до конца года

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос») намерен открыть филиал на космодроме Восточный до конца года, заявил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов. По его словам, пока филиал формально не открыт, так как необходимо внести в устав центра изменения, которые согласовывают в «Роскосмосе».

Господин Харламов считает, что филиал будет открыт в ближайшее время. «Осталось там буквально немного, то есть в целом текст устава согласован. Я думаю, что это вопрос месяца»,— сказал он, уточнив, что на Восточном уже оформлен участок земли и арендовано помещение для центра.

Предполагается, что с космодрома Восточный будут выполнять пилотируемые и грузовые полеты на российскую орбитальную станцию (РОС). Ее эскизным проектированием занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия», его планировали закончить в текущем году. Ожидается, что первый модуль РОС запустят в 2027 году, а космонавтов отправят на нее в 2028-м. Правительство продлило эксплуатацию Международной космической станции до 2028 года, другие страны — до 2030-го.

Лаура Кеффер