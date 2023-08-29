Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Курган

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе один подросток. В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что все пострадавшие — мужчины.

Инцидент произошел на перекрестке трассы и выезда от деревни Черноусово. В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что водитель Volkswagen при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Opel, имеющему преимущество в проезде, в результате чего произошло столкновение. Известно, что Volkswagen управлял 23-х летний житель села Черноусово, имеющий стаж вождения три года.

На месте аварии работали две бригады СМП Белоярского района, бригады трассовых пунктов медицины катастроф Малых Брусян и Каменска. По итогу были госпитализированы шесть человек, а двое отказались ехать в больницу.

В данный момент четверо пострадавших находятся в травматологическом отделении ЦГБ Каменска-Уральского, их состояние удовлетворительное. Два человека в тяжелом состоянии сейчас в реанимации ГБ №36 Екатеринбурга. Водитель Volkswagen в коме.

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