В Екатеринбурге был побит температурный антирекорд 1997 года

В Екатеринбурге в понедельник, 28 августа, был побит температурный антирекорд, установленный в 1997 году. Об этом сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Среднесуточная температура в городе опустилась до +10,1°, что на 3,6° ниже нормы. Дневной максимум составил всего +25°.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Екатеринбурге сохранится прохладная погода. До пятницы температура днем не будет подниматься выше +14°. На выходных ожидается небольшое потепление до +17°.

В Свердловской области во вторник, 29 августа, ожидаются дожди, которые усилятся вторичным циклоном, фронт окклюзии которого протянется на юго-запад со стороны Ханты-Мансийского автономного округа. При этом юго-восток и север области останутся практически без осадков. Дожди ожидаются и в среду.

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