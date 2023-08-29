Красноярец пойдет под суд за майнинговую ферму в подвале многоэтажки

Житель Красноярска, занявшийся добычей криптовалюты, стал фигурантом уголовного дела о причинении крупного имущественного ущерба, сообщает прокуратура региона.

Мужчина организовал майнинг-ферму в подвале многоквартирного дома, в котором проживал. Она действовала с января 2020 по июль 2023 года. Предварительный ущерб жильцам и управляющей компании составил около 900 тыс. руб. Обвиняемому грозит до 2 лет колонии.

Ранее сообщалось, что майнинговые фермы были обнаружены сотрудниками полиции на чердаке областной психиатрической больницы в Иркутской области. Боксы с техникой располагались над над палатами пациентов.

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Оксана Павлова