Производство дорожных материалов за 225 млн руб запущено в Норильске

Компания «Илан-Норильск» запустила многофункциональный комплекс по производству асфальтобетонной смеси и дорожных материалов в Норильске. Объем инвестиций составил около 225 млн руб., сообщается на сайте корпорации развития «Енисейской Сибири».

Ожидается, что налоговые поступления в краевой и местный бюджет региона от реализации проекта за 10 лет составят более 1,5 млрд руб. Завод рассчитан на выпуск до 200 тыс. тонн продукции в год.

«Статус резидента АЗРФ (Арктическая зона РФ) позволил нам получить участки под строительство завода и размещение технической базы на внеконкурсной основе, –сказал генеральный директор ООО «ИЛАН-Норильск» Владимир Будылин.

Сейчас в Арктической зоне края реализацией своих проектов занимаются 30 резидентов. Суммарный объем инвестиций составляет 37,3 млрд руб.

ООО «Илан-Норильск» ведет деятельность в сфере эксплуатации автодорог. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит через ханты-мансийское ООО «ЧАТ холдинг» Роману Воробьеву. Выручка в 2022 году составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль – 102,2 млн руб.

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Александр Киселев