Глава генштаба Японии поддержал стратегию сдерживания с ядерным оружием США

Японские силы обороны не могут поддерживать безопасность страны перед лицом региональных и глобальных вызовов при текущих возможностях, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Ёсихидэ Ёсида. По его мнению, стратегия сдерживания должна включать в себя возможности ядерного оружия США. Япония — единственная в мире страна, пострадавшая от ядерной бомбардировки.

Господин Ёсида считает, что Токио не может исключать, что рядом с Японией произойдет такой же конфликт, как на Украине. Он объяснил Nikkei Asia, что, по его мнению, нужно сделать для предотвращения такой возможности: «Во-первых, мы должны кардинально укрепить свой оборонительный потенциал, чтобы нас не недооценивали. Во-вторых, мы должны сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия» (цитата по ТАСС).

Глава генштаба считает, что Японии нужно укреплять собственные оборонные возможности, чтобы не полагаться только на альянс с США. В противном случае, как полагает господин Ёсида, появятся люди, которые будут сомневаться в том, «что союз с нами стоит таких затрат».

Правительство Японии весной обнародовало новые приоритеты оборонной политики, сформулированные в ежегодном докладе Минобороны «Белая книга». Доклад предусматривает рост военных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу стран НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Япония обойдется без НАТО».

Леонид Уварчев