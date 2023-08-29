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Умер пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов

Пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов умер в возрасте 66 лет, сообщил президент Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев «РИА Новости». Причина неизвестна, в начале года господин Шкалов перенес инфаркт.

Последние годы Владимир Шкалов занимал пост вице-президента Федерации дзюдо России. В спортивной карьере он боролся в весовой категории свыше 100 кг. Завоевал пять золотых медалей чемпионатов мира по дзюдо, пять золотых медалей на чемпионатах СССР, побеждал в чемпионате Европы. Господин Шкалов также был чемпионом мира по дзюдо.

Леонид Уварчев

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