Министр обороны Украины: РФ вроде немного продвигается на купянском направлении

Российские войска продвигаются на купянском направлении, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его мнению, наступлением в Харьковской области Москва хочет отвлечь Киев от других направлений.

«Это логичный ход врага — отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на бахмутском направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на бахмутском направлении.— "Ъ"), то тогда уже они попадут в котел»,— сказал господин Резников на пресс-конференции (цитата по «Страна.ua»).

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в середине августа признал, что ситуация на купянском направлении осложнилась.

Минобороны РФ последние дни почти каждый день отчитывается об успехах на купянском направлении. 27 августа ведомство сообщало, что российская армия овладела двумя опорными пунктами, утверждается, что «улучшено положение по переднему краю».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украину оставили на второй год».