Главные анонсы 29 августа

В 10:00 в Москве состоится прощание с бывшим руководителем администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергеем Филатовым, скончавшимся 26 августа на 88-м году жизни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

Останкинский суд Москвы рассмотрит новый протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Иви», составленный из-за показа фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений с неверной возрастной маркировкой.

В Москве Арбитражный апелляционный суд № 9 рассмотрит апелляционную жалобу «Роснефти» на решение нижестоящего суда, отказавшего ей в иске к «Транснефти» о взыскании убытков из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба» в 2019 году.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит дело 18 участников националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Южный окружной военный суд проведет слушание по делу военнослужащего вооруженных сил Украины Антона Чередника, обвиняемого в насилии над гражданскими и убийстве мирного жителя.

На Лондонской фондовой бирже запланирован делистинг акций Polymetal в связи с перерегистрацией компании в Казахстане.

В Испании пройдет неформальное заседание министров обороны ЕС. В повестке, в частности, обсуждение конфликта на Украине и связанных с ним вопросов.

В Китае намечен визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

В Вашингтоне состоится встреча президента США Джо Байдена с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом.