ТЦ пережил исковую давность

Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому мэрии Сочи отказали в аннулировании договора об аренде земельного участка под ТЦ «Дарья». Администрация города заключила договор об аренде территории с ООО «Стройклассик» в 2004 году, когда полномочий на это у нее не было. Согласно ФЗ №244, спорная земля перешла в собственность субъекта спустя четыре года после заключения договора. Однако суды отказали в удовлетворении требований мэрии Сочи, применив срок исковой давности. Юристы считают, что у истца нет других правовых способов для решения вопроса в свою пользу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В здании расположен трехэтажный торговый центр «Дарья», в нем работает 14 магазинов и организаций

Фото: «Яндекс.Карт» В здании расположен трехэтажный торговый центр «Дарья», в нем работает 14 магазинов и организаций

Фото: «Яндекс.Карт»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому администрации Сочи отказано в иске к ООО «Стройклассик» о признании недействительной сделкой договора об аренде.

Как следует из материалов дела, в мае 2003 года постановлением главы Сочи был утвержден акт выбора земельного участка и проект границ места торгового центра по улице Аравийской Лазаревского района (поселок Дагомыс). Общая площадь ТЦ составляет 998 кв. м. Земельный участок был выделен организации из городских земель, свободных от застройки. В октябре 2004 года общество получило в аренду сроком на три года земельный участок для строительства торгового центра, в апреле 2005 года компания получила разрешение на возведение объекта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройклассик» зарегистрировано в 2001 году в Сочи. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар — Лиана Нагабедян. Выручка компании в 2022 году составила 20 млн руб., прибыль — 7,1 млн руб.

В 2008 году глава Сочи подписал новый договор об аренде с ООО «Стройклассик» с видом разрешенного использования «для эксплуатации торгового центра» сроком до 1 ноября 2053 года.

По данным из открытых источников, на спорной территории по улице Аравийской, 96а в Сочи расположен трехэтажный торговый центр «Дарья». В нем работает четырнадцать магазинов и организаций.

Администрация Сочи в суде заявила, что в июле 2022 года получила представление от прокуратуры города, в котором указано на незаконность передачи обществу спорного участка в аренду. Надзорное ведомство указало, что на период заключения договора об аренде с компанией у мэрии Сочи «отсутствовали полномочия по распоряжению земельными участками, расположенными в пределах зоны округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения».

Представление прокуратуры стало основанием для обращения администрации курорта в суд.

В решении суда говорится, что спорная территория поступила в муниципальную собственность Сочи в декабре 2008 года в силу указания норм ФЗ №244-ФЗ «О передаче земельных участков, находящихся в границах курортов федерального значения, в собственность субъектов Российской Федерации». Таким образом, на момент подписания договора об аренде земельного участка администрация Сочи действительно не была полномочна распоряжаться спорной территорией, в связи с чем арендная сделка является ничтожной.

Общество заявило в суде о пропуске истцом срока давности, который составляет три года. Арбитражный суд Краснодарского края и апелляционная инстанция отклонили жалобы мэрии о нарушении норм земельного законодательства, о котором администрации стало известно из представления прокуратуры города Сочи в июле 2022 года.

«Администрация являлась стороной договора, об отсутствии прав на сдачу в аренду земельного участка администрации должно было быть известно с момента заключения договора, получение предписания прокуратуры не влияет на течение срока исковой давности»,— говорится в постановлении апелляционной инстанции.

В пресс-службе мэрии Сочи не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Кубань» о том, планирует ли администрация подавать кассационную жалобу на решения судов.

На практике при желании сменить арендатора арендодатели могут пойти на хитрости: сменить замки помещения, ограничить доступ к участку, привлекая частные охранные службы, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. В таком случае арендатору не остается ничего, кроме как вынужденно отказаться от договора об аренде.

«Но в данном случае арендодателем является орган муниципальной власти, предоставивший в аренду участок, находящийся в муниципальной собственности. Если администрация в действительности заинтересована в расторжении договора об аренде, она будет вынуждена действовать в строгих рамках закона, опасаясь серьезных санкций со стороны надзорных органов»,— считает господин Малинин.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram