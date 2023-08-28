Главные новости за 28 августа. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Курский вокзал после атаки БПЛА планируют отремонтировать до 25 декабря.

Для атак на Белгородскую область 27 августа ВСУ использовали 125 единиц различных боеприпасов.

В Курской области адвоката по назначению подозревают в обмане подзащитного.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении Владимира Перцева с должности главы пригородного Белгородского района.

В Курской и Белгородской областях ограничат продажу алкоголя 1 сентября.

Под Воронежем открылся дилерский центр «Ростсельмаша» за 250 млн руб.

Более 3,2 млрд руб. выплачено жителям приграничья Белгородской области.

В Тамбовской области главу экстремистского движения «АУЕ» осудили на семь лет.

Воронежский предприниматель возместил 160 млн рублей неуплаченных налогов и пени.

ГК «Агроэко» намерена построить свиноводческий комплекс в Панинском районе Воронежской области за 2,4 млрд руб.