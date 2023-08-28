В небо над Крымом подняли российские истребители из-за беспилотников ВВС США

Над Черным морем были обнаружены два американских беспилотника — MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, осуществлявшие разведку в районе Крыма. Для их подавления были подняты два истребителя, сообщили 28 августа в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Над юго-западной частью акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет в направлении Государственной границы Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов ВВС США»,— отмечено в сообщении оборонного ведомства.

В результате действий дежурных сил ПВО дроны-разведчики изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

Накануне Минобороны РФ подняло в воздух истребитель Су-30 для сопровождения американского беспилотника-разведчика MQ-9A Reaper, приближающегося к госгранице РФ в Черном море. Еще два беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar были замечены у границ РФ 22 августа.

Наталья Решетняк

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