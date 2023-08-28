В белгородской Новой Таволжанке при обстреле ВСУ повреждены три домовладения

В Белгородской области вечером 28 августа под обстрел со стороны Украины попало село Новая Таволжанка, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его предварительным данным, никто из гражданских лиц не пострадал.

Осколками снарядов в селе посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях. Один снаряд попал в сарай и сильно повредил его крышу. «Аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход продолжается»,- сообщил глава региона.

Согласно сообщению властей, за 27 августа ВСУ использовали не менее 125 различных боеприпасов и один беспилотник для атак на Белгородчину. Пострадавших граждан и повреждений в населенных пунктах в тот день удалось избежать.

Владимир Зоркий