«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно резко повысил ставку рефинансирования до 25%. В связи с этим появляются определенные интересные темы, тем более в моменте лира укрепилась на 8%. Сейчас ее темпы роста, если брать максимальное для доллара значение, — около 5%. Что можно сделать с этим инструментом? Разобраться в данном вопросе экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог основатель и гендиректор платформы Bitbanker Сергей Горшунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: С учетом потенциального укрепления турецкой лиры, если это случится, есть очень интересные варианты. Какие схемы или инструментарий доступны для инвесторов? И что будет, если турецкий регулятор продолжит повышать ключевую ставку?

Сергей Горшунов: Bitbanker представляет проект токенизированных вкладов в турецкий банк. То есть актив, который мы токенизируем, это, собственно, вклад в турецкий банк под процент около 30% годовых. Причем он защищен от падения курса лиры. И, соответственно, по этому вкладу мы выпускаем токены, держатели которых будут иметь все права на вклад и получать соответствующий доход. Любой вклад практически в любом банке Турции имеет гибкий процент. В договоре они прописывают ставку рефинансирования плюс условные 5-6% сверху. То есть в зависимости от ставки рефинансирования турецким банком, проценты по вкладу меняются.

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