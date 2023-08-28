«Яндекс Погода»: 29 августа в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +25°

Во вторник погода на территории Черноземья ожидается преимущественно облачная с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +20° до +25°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего 29 августа будет в Белгороде, где ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +25°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Липецкой, Орловской и Тамбовской областей, где отметка термометра достигнет лишь +20°. При этом в Липецке и Орле прогнозируется облачность с прояснениями, а в Тамбове — малооблачная погода.

В остальных регионах Черноземья 29 августа будет облачно: в Воронежской области температура воздуха составит +22°, а в Курской - до +23°.

Владимир Зоркий