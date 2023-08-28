В Петербурге арестован мужчина за попытку поджога пункта отбора контрактников

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, бросившего две бутылки с зажигательной смесью в здание пункта отбора на военную службу по контракту в Подъездном переулке. Его обвиняют в попытке совершения террористического акта по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщила сегодня, 28 августа, объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами для совершения террористического акта и в субботу, 26 августа, бросил в окно здания две бутылки с зажигательной смесью.

Как следует из материалов дела, «довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан на месте преступления». По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург