На Кубани отремонтировали около 755 многоквартирных домов

На Кубани с начала года капитально отремонтировали около 755 многоквартирных домов. Краткосрочный план выполнен более чем на 70% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящее время краткосрочный план выполнили в 16 муниципалитетах. Через некоторое время к ним добавят еще девять: Геленджик, Абинский, Белореченский, Северский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Курганинский и Тимашевский районы.

В большинстве домов специалисты обновили крыши, фасады, а также заменили 213 лифтов. Помимо этого, капитально отремонтировали 500 внутридомовых инженерных систем. Всего в 2023 году на Кубани обновят 1060 многоквартирных домов на сумму около 6 млрд руб.

В Краснодаре с начала года ремонт провели в 288 многоэтажках. Работы осталось провести в 96 домах.

Валерия Каманина

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