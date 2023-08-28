H&M подвезли иск

Российская компания подала иск против H&M почти на 250 млн руб. В такую сумму подрядчик «Логистикаспецтранс» оценила свои убытки из-за ухода ритейлера из страны. С деталями дела ознакомились «Ведомости». По мнению истца, компания заверила его в том, что собирается следовать принципам устойчивого развития в стране. А потом свернула бизнес в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”:

Поводом для иска стали неисполненные планы H&M по устойчивому развитию бизнеса. Исходя из них, партнер шведского ритейлера — компания «Логистикаспецтранс» — взяла в лизинг 50 транспортных средств, которые отвечали требованиям заказчика и объему его заявок. Кроме того, она организовала специальную автобазу — это условие было также прописано в договоре. Однако в июле 2022 года H&M окончательно решил уйти из России из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего». Объемы перевозок по договору с «Логистикаспецтранс» существенно сократились. В то же время, компания продолжала нести расходы на транспорт. Эти убытки, по словам представителя истца, напрямую связаны с действиями H&M. Кроме того, компания фиксирует упущенную выгоду из-за недостоверности заверений партнера и неисполнения обязательств по развитию бизнеса.

Есть ли у подобного иска перспективы? Руководитель гражданско-корпоративной практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Денис Юшков в этом сомневается. Тем не менее многое будет зависеть от того, насколько подробно шведская компания описала в документах свои планы, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Все-таки речь идет о заверениях об обстоятельствах. При этом обстоятельства — это то, что уже имеет место на момент подписания договора. А вот заверение вести стабильный бизнес — это, скорее, обещание на будущее. Но наша норма Гражданского кодекса их не защищает.

Это можно оценить именно как обязательство вести стабильный бизнес, но оно достаточно странное даже на слух. Тем более наказывать за неисполнение обязательств будет достаточно сложно.

Есть, конечно, нюанс. Если формулировки в договоре будут содержать именно заверение H&M о том, что в момент заключения договора имеются серьезные и подтвержденные акционерами планы по развитию бизнеса в России, указаны цифры, обозначена необходимость предоставить такие-то ресурсы — в данном случае автомобили — то в таком случае у "Логистикаспецтранс" какие-то шансы есть».

Сейчас российские суды нередко становятся на сторону истцов, если речь идет об ушедших компаниях, так что у «Логистикаспецтранс» в данном случае есть шанс, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский:

«В текущей практике все иностранные компании, ушедшие с рынка, подвержены подобным искам о взыскании убытков. И если в стандартной российской судебной практике взыскать убытки в целом тяжело, нужно доказывать различные вещи, то взыскание убытков с иностранцев, ушедших с рынка по причине санкций, проходит гораздо проще.

В данном случае суды настроены пророссийски по отношению к бизнесу, и элементы доказывания сильно упрощаются. Концептуально, конечно же, любые действия иностранных компаний с отсылкой на санкции с точки зрения российского законодательства, по сути, незаконны. Поэтому нарушение любых обязательств с отсылкой к санкциям не очень хорошо работает с точки зрения позиции ответчика.

И в данном случае, как я предполагаю, все обязательства были согласованы, подписаны, соответственно, до введения ограничений, поэтому здесь ответчику будет тяжело защищаться».

По мнению собеседников «Ведомостей», иск подрядчика H&M может быть удовлетворен частично, например, с возмещением упущенной выгоды. Однако рассчитывать на полный возврат реального ущерба, скорее всего, не стоит.

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Елена Иванова