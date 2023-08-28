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Коммерсантъ FM
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Спрос срубил виноградники

Как французские власти хотят поддержать отрасль

Власти Франции предложили фермерам вырубить часть виноградников из-за падения спроса на вино. Около 1 тыс. виноделов из Бордо на это согласились. Под топор пойдут более 9 тыс. гектаров виноградной лозы. Это 8% от всей площади плантаций в регионе.

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Фото: Regis Duvignau / Reuters

При этом для виноделов предусмотрены компенсации. Правительство республики готово выделить на это €200 млн, рассказала корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Власти Франции и Евросоюза готовят программу по трансформации производства вина, в которой предусмотрено несколько способов спасения отрасли. Один из них — дистилляция, то есть перегонка вина в спирт для производства крепких алкогольных напитков либо для использования, например, в парфюмерии. Для Франции эта отрасль тоже очень важна.

Еще есть крайняя мера — полное уничтожение некоторых виноградников с соответствующими компенсациями от государства. Власти Евросоюза и Франции могут выделить на это €200 млн, они предназначены виноделам, поскольку вырубить могут около 9 тыс. гектаров плантаций.

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Разумеется, уничтожать будут не все подряд, а избирательно — в соответствии с позиционированием каждого шато или производителя. И только добровольно, поскольку здесь должен работать план по перепрофилированию виноградных производств, сельскохозяйственных земель и, собственно, самих производителей вина как рабочей силы и как предпринимателей в другие отрасли».

Перегонка вина в этанол и вырубка виноградников — лишь часть обширной программы поддержки французских виноделов, которые столкнулись с тем, что их напитки меньше продаются. В местном Минсельхозе заявили, что фермерам необходимо «адаптировать производство к требованиям завтрашнего дня». Ведь пить красное вино во всем мире больше не модно, отметил исполнительный директор одного из крупнейших импортеров в России — компании Fortwine Александр Липилин:

«Спрос на эти вина, особенно если мы говорим про низкий и средний ценовой сегменты, падает. Это связано с изменением гастрономических пристрастий — люди начинают есть более легкую пищу, менее жирную, больше морепродуктов.

То есть это тренд на ЗОЖ, на более легкие блюда с меньшим содержанием жиров, менее калорийные. Они требуют других вин, и в связи с этим растет потребление белых вин, которые лучше сочетаются с такой кухней.

Допустим, в регионах, где белые вина превалируют, например, в Бургундии, спрос настолько высокий, что свободные стоки найти достаточно сложно. Во Франции от региона к региону ситуация с вином разная. В Бургундии дефицит, особенно белого, в Бордо переизбыток, особенно красного. Даже если мы говорим непосредственно про Бордо, красные вина оттуда, они из сортов каберне-совиньон, мерло — довольно терпкие напитки, которые предполагают насыщенную мясную кухню, то там тоже ситуация нелинейная.

Франция и ЕС выделят €200 млн для помощи виноделам, страдающим от падения спроса

На вина гран крю, самые дорогие и престижные в Бордо, спрос достаточно стабильный, как и производство. Падает в основном средний и низкий сегмент. Там действительно происходит перераспределение в пользу белых вин или красных, но менее насыщенных, то есть из таких сортов, как, например, бургундский пино-нуар».

В этом году излишки вина достигнут 3 млн гектолитров, ожидают производители Франции. Доля невостребованной продукции составит 7% от общего объема, произведенного в прошлом году. Всего в 2022-м французские виноделы произвели 46,5 млн гектолитров вина.

Франция занимает второе место в мире после Италии по объему производства виноградного напитка. Россия, по данным Международной организации виноградарства и виноделия, на 11-м месте в списке крупнейших производителей вина.

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Светлана Белова

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