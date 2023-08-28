В Египте подтвердили планы провести матч со сборной России по футболу

Генеральный секретарь футбольной ассоциации Египта Валид Эль-Аттар подтвердил изданию «Спорт-Экспресс», что Египет рассматривает проведение товарищеских матчей между египетской олимпийской сборной и российской футбольной командой.

«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября»,— сказал Валид Эль-Аттар.

12 сентября сборная России встретится с Катаром в Дохе. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет в Новогорске. Всего в список вошли 36 футболистов.

С февраля 2022 года Россию отстранили от участия в турнирах под эгидой FIFA и UEFA. Несмотря на это, россияне провели пять товарищеских матчей. В июне сборная России по футболу опустилась с 37-й на 38-ю строчку в рейтинге FIFA.

Анастасия Ларина