В Липецкой области школьникам из семей участников СВО выплатят по 5 тысяч рублей

К началу нового учебного года в Липецкой области семьи участников специальной военной операции могут получить единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. на каждого школьника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, подать заявление можно уже с сегодняшнего дня и до 31 октября включительно (на портале «Госуслуги», через соцкуратора или в МФЦ).

«Приближается начало нового учебного года. Особая забота - семьям участников СВО. В нашем регионе школьники из таких семей обеспечены бесплатным горячим питанием, в том числе, в группах продленного дня, могут бесплатно посещать кружки и секции, культурные мероприятия и отдыхать в оздоровительных детских лагерях области»,- напомнил глава региона. Он заверил, что для получения единовременной выплаты достаточно только заявления.

Владимир Зоркий