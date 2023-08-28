Мэрия Воронежа сообщила об ограничении движения транспорта 28, 29 и 30 августа

Администрация Воронежа напомнила о закрытии движения 29 августа у Центрального стадиона профсоюзов. Там же будет запрещена парковка. Это делается для обеспечения безопасности при проведении матча третьего Кубка России по футболу между «Факелом» и «Оренбургом».

Матч начнется в 17:15, а арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 14:45. Но уже с 18:00 28 августа до 21:00 29 августа будет запрещена парковка автотранспорта на участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 21:00 29 августа будет запрещено движение на участках улиц:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

В мэрии отметили, что на закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным. На период закрытия движения автобусные маршруты №№ 46, 58, 76 и С76 скорректируют путь следования.

Кроме того, ночью 30 августа будет закрыто движение на участке Московского проспекта в связи с выполнением мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети (с 1:00 до 5:00 будет закрыто движение от дома № 89А до дома № 60).

В течение суток будет запрещена парковка автотранспорта в районе БСМП №10. В связи с реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного движения с 18:00 28 августа до 18:00 29 августа запрещена парковка автотранспорта в районе дома № 29 по улице Остужева и дома № 43 по улице Минской.

Владимир Зоркий