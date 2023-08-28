Воронежский предприниматель возместил 160 млн рублей неуплаченных налогов и пени

Следственными органами управления СКР по Воронежской области прекращено уголовное дело в отношении руководителя местной коммерческой организации, возбужденное на основании материалов УФНС и полиции по факту уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, максимальное наказание - шесть лет лишения свободы). Имя бизнесмена в ведомстве не назвали, но сообщили, что он добровольно возместил ущерб бюджетной системе РФ, с учетом пени, на сумму свыше 160 млн руб.

По материалам следствия, генеральный директор компании в период с 1 января 2017-го по 30 июня 2018 года уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 96 млн руб., для чего в декларации были включены заведомо ложные сведения. В СКР установили, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов бизнесмен не привлекался. Действующим законодательством предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплачивает суммы недоимки.

«Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба»,- напомнили в СКР.

Владимир Зоркий