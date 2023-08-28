В Тамбовской области главу экстремистского движения «АУЕ» осудили на семь лет

Суд в Сосновском округе Тамбовской области приговорил 47-летнего мужчину к семи годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что мужчина в период с ноября 2020 года по декабрь 2021-го отбывал наказание в исправительном учреждении региона, где «организовал и возглавил деятельность запрещенной ячейки международного общественного движения «Арестантское уголовное единство (АУЕ)». В региональном СКР отметили, что мужчина еще в ноябре 2016 года по решению группы заключенных приобрел статус «смотрящего за колонией».

Государственный обвинитель в прениях просил суд вынести наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере более 1,5 млн руб. В результате суд 28 августа «по совокупности приговоров» назначил наказание в виде семи лет в колонии особого режима со штрафом в более 1,5 млн руб. Приговор в законную силу еще не вступил.

В июле суд в Воронежской области вынес приговор по уголовному делу против пятерых участников сообщества «АУЕ». Организатору ячейки было назначено шесть лет и два месяца исправительной колонии строгого режима с лишением права руководить общественными организациями на три года. Три участника сообщества получили сроки от двух до шести лет в колонии строгого режима, а еще один — два года в колонии особого режима.

Владимир Зоркий

Владимир Зоркий